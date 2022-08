Meldte om smell og røyk

To turistar i Sunndal har meldt til kommunen om ein smell og røyk frå den eine doseringsstasjonen der dei slepp ut klor for å bli kvitt gyrodactylus salaris i Driva. Dette skal ha skjedd i sidebekken Skorga. NIVA (Norsk institutt for vassforsking) seier dei er glade for at ingen blei skadde. Dei kartlegg no hendinga, og har også varsla politiet om det som skjedde.