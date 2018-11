Meldt for speling av høg musikk

I Ørsta blei ein bilførar i natt meldt for ordensforstyrring for å ha spelt høg musikk. Han blei også vist vekk frå sentrum. I Ålesund måtte ei patrulje frå politiet avslutte ein fest i natt. Også her blei det spelt svært høg musikk. I tillegg fekk nokre hotellgjestar i Molde beskjed om å dempe musikken etter meldingar om bråk og høg musikk.