Melding om vold

Politiet rykket ut etter melding om at en person ble utsatt for vold på offentlig sted i Sunndal. Fornærmede er tatt hånd om av ambulanse, og patruljen har kontroll på gjerningspersonen. De involverte skal ifølge politiet være under 18 år.

– Meldinga inn til oss er at det er en person som blir slått og kastet inn i en vegg. Det skal ikke være alvorlig skade, sier operasjonsleder i politiet Tove Holst-Dyrnes.