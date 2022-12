Melder torskerømming til politiet

Norges Miljøvernforbund melder rømming av oppdrettstorsken ved Alida i Volda til politiet. I september rømte mellom 57.000 og 87.000 torsk frå merdane, viser teljinga. Selskapet Gadus Group seier at hol i nøtene var årsaka til rømminga og at dette skuldast at nøtene ikkje var designa og konstruert korrekt. Miljøvernforbundet kallar rømminga grov miljøkriminalitet. Dei meiner at oppdrett av torsk er ein « risikosport» ved dagens driftsmetode og åtvarar mot å sette i gong med torskeoppdrett igjen at næringa bukka under for rundt 10 år sidan. Då var ei av utfordringane at torsken rømte.