Melder seg ut av Krf i protest

Geir Kvam i Haram melder seg ut av Krf i protest mot at partiet ikkje støttar Frp i vindmøllestriden. Frp vil at regjeringa skal stanse omstridde vindkraft-utbyggingar til dei er behandla i rettsapparatet, men får ikkje støtte av Krf sentralt. Kvam meiner politikarane i Stortinget ikkje gjer nok for å hjelpe motstandarane. Han var ein av politikarane i gamle Haram som stemte nei mot vindprosjektet i 2009.