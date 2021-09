Melder om ein god sesong

Uvissa rundt bruken av utanlandsk arbeidskraft har skapt utfordringar for frukt- og grøntnæringa her i fylket. Likevel har årets sesong vore betre enn frykta. Det seier Per Magnus Berdal i Valldal i Fjord kommune. Han driv det største agurk-gartneriet mellom Bergen og Trondheim og er også styreleiar i Norsk Gartnerforbund.

– Vi fekk hausta inn det vi skulle. Det var utfordringar i forkant av sesongen med tanke på arbeidskraft. Heldigvis fekk vi tak i lokale arbeidarar, så det har gått fint, seier Berdal.