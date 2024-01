Melder full storm på kysten

Meteorologane melder sørvest stiv kuling utsette stader i Møre og Romsdal laurdag. På kysten liten og periodevis full storm, først i sør. For det meste skya og litt regn. Snø over 600–800 meter. Aukande nedbør i ettermiddag. Til kvelden sørvestleg stiv kuling på kysten. Regnbyer. Snøbyer over 400–600 meter.