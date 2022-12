Melder dårlig vær på nyttårsaften

Meteorologisk institutt melder om dårlig nyttårsvær for Møre og Romsdal: Dagen starter med liten til stiv kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag opp i sterk kuling. Det blir regnbyger, og i høyden sludd- eller snøbyger. Fra i ettermiddag er det meldt sludd- eller snøbyger også i lavlandet. Det hele toppes med at det er utrygt for torden i kveld. Hold på hatten, og godt nyttår!