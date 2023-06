Meld frå om planlagde sankthansbål

Høg skogbrannfare gjer at brannvesenet oppmodar folk til å vere aktsomme når dei skal tenne sankthansbål i helga. Nordmøre og Romsdal brann og redning minner om at alle pliktar å melde inn planlagde sankthansbål, og må tenne bålet på ein sikker måte. Meteorologisk institutt melder om gult nivå for skogbrannfare i heile fylket.