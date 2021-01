Mekvik vant mot Kristiansund

Mekvik Maskin A/S i Kristiansund har vunnet saken mot Kristiansund kommune om erstatning for merarbeid med grunnarbeidene på Atlanten Stadion. Det var i mai 2018 at Mekvik vant anbudet med å skifte ut masser som skulle danne fundamentet for en nytt banedekke. Det viste seg snart at grunnen var vanskeligere å jobbe med enn det entreprenøren hadde ventet og det oppstod såkalte bruddsteder. Nå har Tingretten dømt til kommunen til å betale 2 millioner kroner og dekke sakskostnadene til Mekvik