Meir tagging i Surnadal

Politiet fekk tips om eit «satanist» symbol som var tagga i grusen ved småbåthamna i Surnadal. Dette et eitt av fleire tilfelle med tagging i Surnadal dei siste dagane, seinast i går då Øye kyrkje vart tagga på. – Det er naturleg å sjå dette i samanheng med dei andre hendingane ja, seier John Bratland ved politiets operasjonssentral. Foreløpig har dei ingen mistenkte i saka, men dei ser ein samanheng med at symbola som blir måla på, og fargane er relativt like. Om det dreiar seg om eit satanistmiljø, har dei ikkje noko informasjon om.