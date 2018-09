Meir spekemat på Stranda

Kjøtprodusenten Grilstad AS utvidar verksemda si på Stranda. Dei planlegg no eit tilbygg på 2350 kvadratmeter. Der vil det vere plass til modningslager, ekspedisjon, ferdigvarelager og fryseri. Konsernsjef Odd Arne Dalsegg seier i ei pressemelding at Grilstad har lagt bak seg ein sommar der dei ikkje har klart å levere det kundane har etterspurt. Den situasjonen vil dei ikkje kome i igjen. – Vi kjem derfor med ytterlegare investeringar som gjer satsinga på Stranda langt større enn dei ca. 55 millionane som blir lagt i nybygget, varslar Dalsegg.