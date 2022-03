Meir psykiatri i Kristiansund

Helse Møre og Romsdal vurderer om det kan bli auka satsing på psykiatri ved det medisinske senteret som skal opprettast i Kristiansund.

Entreprenørar skal no analysere bygningane ved Kristiansund sjukehus og vurdere om lokala er eigna, mellom anna til ein psykiatrisk poliklinikk. Dette kan bli eit tilbod både innan vaksenpsykiatrien og psykiatrien for barn og unge.

Leiar i prosjektstyret for SNR, Heidi Nilsen, sa under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag at satsinga på psykiatri i Kristiansund ikkje er finansiert enno. Tanken er at utbygginga kan finansierast mellom anna ved sal av eigedomar.