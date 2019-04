Meir fokus på øvingar

Olav Amund Myklebust, brannvernsleiar i Statens vegvesen, seier at det har blitt større fokus på å drille naudetatane i korleis dei skal ta omsyn til situasjonar som kan oppstå i ein tunnel. Det er eit krav at det blir gjennomført større øvingar kvart fjerde år i tunnelar over 500 meter. I går øvde Vegvesenet og naudetatane på tunnelbrann i Blikshammertunnelen. Slike øvingar er viktige, seier Myklebust.