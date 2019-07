Meir å gjere for Glamox

Lys og varme-produsenten Glamox har signert ein avtale med Aker BP. Den omfattar design, produksjon og leveransar. Avtalen gjeld for seks år, men kan bli forlenga med fire år til. Divisjonsdirektør Frode Scott Nilsen er stolt over at Glamox er valgt som partner til Europas største uavhengige oljeselskap.