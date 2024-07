Meiner tiltak er for svake

Rådet for psykisk helse reagerer på Helsetilsynet og reaksjonen mot ein lege som har fått avgrensa autorisasjon i Midt-Norge.

Legen, som ein gong før har mist autorisasjonen, var skulda for å ha invitert ein pasient med på tur og spurt om å få bli med henne heim.

Generalsekretær Tove Gundersen det er for svake tiltak at han ikkje lenger kan arbeide sjølvstendig og må ta imot rettleiing.

Ho viser til at dei som blir utsette for trakassering får auka risiko for psykiske plager.