Meiner terapeut dreiv uforsvarleg

Fylkeslegen konkluderer med at ein fysioterapeut på Sunnmøre har drive uforsvarleg behandling av ein pasient. Pasienten hadde ryggsmerter etter ein kneoperasjon, og fysioterapeuten behandla det ved å strekkje på operasjonsarret. Fylkeslegen slår fast at dette ikkje er kunnskapsbasert medisin, og eit markant avvik frå god praksis. Det kjem også fram at journalnotata er svært korte og mangelfulle. Fylkeslegen skriv at nye klagesaker vil kunne føre til at saka blir sendt til helsetilsynet.