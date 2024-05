Meiner spleiselag er feil

Ordførarane i Kristiansund, Sunndal, Gjemnes, Aure, Smøla, Tingvoll og Kristiansund har i eit felles brev til fylkeskommunen uttalt at dei ikkje ønskjer eit spleiselag til å finansiere Togbussen mellom Sunndalsøra og Oppdal. Dei ber om at fylkestinget reverserer vedtaket om nedlegging av ruta, og ber om at det blir etablert kontakt med Trøndelag fylkeskommune for ei eventuell finansiering. I brevet skriv dei at kollektivtilbod er eit fylkeskommunalt ansvar, og fylkeskommunane får midlar frå staten til å finansiere dette.