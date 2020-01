Meiner små inngrep gjer stor skade

Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk Friluftsliv meiner

kommunane må tenke seg godt om før dei godkjenner gondolbaner. I Møre og Romsdal er det slike planar både i Rauma og i Sula. Heimdal meiner mange små inngrep kan gjere stor skade for framtidige generasjonar. – Summen av alle dei lokale tiltaka i Noreg, Europa og resten verda gjer at vi no står på kanten av ei klimakrise, seier Heimdal.