Meiner pasient burde fått eigen lege

Ein alvorleg sjuk kreftpasient i Møre og Romsdal burde fått peika ut sin eigen lege. Det er konklusjonen etter at dei pårørande klaga til Statsforvaltaren etter hans død. Verken sjukehuset i Ålesund eller St. Olavs oppnemnde kontaktlege, trass i at pasienten bad om det fleire gonger. Pasienten hadde behov for fleire behandlingar ulike stader, og syntest det var vanskeleg å halde oversikt over alt som skjedde. I Noreg har alle med alvorleg sjukdom som skal følgast opp over tid, krav på kontaktlege.