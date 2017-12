Meiner NDLA-saka er ein skandale

Fylkespolitikarane reagerer på opplysningar som har kome fram om det fylkeskommunale læremiddel-selskapet Nasjonal digital læringsarena. NDLA er meldt til Økonokrim etter at det skal vere avdekt samrøre med eit privat selskap. Randi Asbjørnsen frå Tverrpolitisk Liste for Sunnmøre seier saka er ein skandale. Leiar i kontrollutvalet, Anders Riise frå Høgre, ventar at NDLA ryddar opp.