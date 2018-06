Meiner masseturismen øydelegg

Tidlegare rådgjevar for Unesco og National Geographic, Arild Molstad, meiner masseturismen øydelegg omdømmet til dei norske reiseikona. Han meiner talet på kjempebåtar som kjem til mellom anna Geirangerfjorden må ned. – Turistikonane er sårbare no, der omdømmeverdien går ned. Vi har alt for mange eksempel på turoperatørar internasjonalt, som seier dei helst ikkje vil gå innover Geirangerfjorden eller Flom, på grunn av at det er trongt, seier Molstad.