Meiner legevaktordninga er for dyr

Stranda kommune vil revurdere samarbeidet med Sykkylven om den interkommunal legevakta. Det skriv Nyss. Ifølge avisa kjem dette fram i arbeidet med eit nytt budsjett for Stranda. Der står det at samarbeidet har vore ei dyr løysing og det blir råda til å vurdere samarbeidet for 2024/25.