Meiner kommunen manglar planar for eldreomsorga

Leif André Pedersen i Kristiansund rettar sterk kritikk mot kommunen og skuldar leiinga for ikkje å ha planar for eldreomsorga. Kritikken kjem etter at Pedersen sin far døydde etter berre fire veker på sjukeheim, ein plass dei hadde kjempa for i lang tid. Kommunen vedgår at behovet for døgnplass er større enn dei kan tilby, og årsaka er mellom anna den nasjonale strategien at flest muleg skal bu heime lengst muleg. Penge- og personellmangel er og årsaker.