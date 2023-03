Meiner kommunen ikkje skal anke Øvrelid-dommen

Kommunedirektøren i Hareid frarår kommunen å anke Øvrelid-dommen til Høgsterett, skriv Vikebladet Vestposten. I saksutgreiinga til eit ekstraordinært møte i formannskapet i kveld, skriv Ragnhild Velsvik Berge at sjølv om kommunen meiner dommen tek feil på avgjerande punkt, er dei menneskelege kostnadane så store at Hareid kommune ikkje bør ta saka vidare.

Hareid og Ulstein kommune blei i Frostating lagmannsrett dømt til å betale erstatning på til saman rundt fire millionar kroner til dei to yngste Øvrelid-søskena. Søskena får erstatning for at kommunen ikkje greip nok inn då dei blei mishandla som barn. Dei tre andre søskena fekk ikkje erstatning.