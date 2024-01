Meiner kommunane må samarbeide betre

Geir Vinsand i NIVI Analyse har undersøkt det interkommunale samarbeidet i fleire fylke. Han meiner at Møre og Romsdal bør finne betre måtar å organisere samarbeidet sitt på.

– Det er heilt avgjerande om dei skal løyse dei utfordringane som dei står ovanfor. I Møre og Romsdal er samarbeidet svært fragmentert. Dei bør i staden samle seg om eit fastare oppgåvefellesskap, seier han.

Ordføraren i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp), seier han er samd i mykje av kritikken. Statsforvaltar Else May Norderhus seier kommunane har ein lang veg å gå, men at dei er klar til å gjere den jobben.