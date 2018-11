Meiner ja-sida er styrka

Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) møtte i dag samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til samtalar om finansieringa av Nordøyvegen. Dei diskuterte mellom anna bompengeordningar og subsidiar for snøggbåten. Aasen meiner Dale ser ut til å vere pragmatisk og at finansieringa av vegen no verkar tryggare. – Eg trur mange fylkespolitikarar har gjort seg opp ei meining om Nordøyvegen. Eg trur skjeringspunktet ligg midt i fylkestinget, med ein liten fordel til ja-sida, seier Aasen ti NRK.