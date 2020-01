Meiner helseføretak svartmålar

Bunadsgeriljaen meiner det er svært positivt at det blir full drift ved fødeavdelingane både i Molde og Kristiansund. Men dei meiner likevel at leiinga i Helse Møre og Romsdal i for stor grad svartmålar situasjonen ved avdelingane. I går sa klinikksjef Elisabeth Siebke at det var mogleg, men svært utfordrande, å ha full drift ved fødeavdelingane i Kristiansund og Molde. Initiativtakar til Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, seier situasjonen ved fødeavdelinga og rekrutteringsvanskane kan overvinnast om bemanningssituasjonen blir stabilisert.