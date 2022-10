Meiner gratis buss har vore ein suksess

Forsøket med gratis buss i Ålesund har vore ein suksess, meiner fylkespolitikar Randi Frisvoll fra KrF.

Dette har vore prøvd ut i to månader i Ålesund og har ført til at bruken av buss har auka kraftig i denne perioden.

Men no er den fylkeskommunale økonomien svært pressa, og det er lite sannsynleg at prisane blir sett ned når gratisperioden er over.

Frisvoll håpar likevel at mange av dei som har reist med buss i gratisperioden vil halde fram med dette sjølv om billettprisen ikkje blir redusert. Ho meiner ein bør sjå på om det er mogleg å betre frekvensen.