Meiner fylkestinget får for lite merksemd

Om ei veke er det både kommune- og fylkestingval. Professor i statsvitenskap, Kjell Arne Rørvik, meiner fylkesvalet får for lite merksemd, og at det ikkje bra for demokratiet.

Randi Frisvoll er førstekandidat for fylkestingvalet for KrF, og står på andreplass til kommunevalet i Nye Haram.

– Det er viktig å bevare fylkeskommunen, fordi dette er å ta vare på nærheita til innbyggarane. Dei må få høve til å påverke det som skjer nær dei, seier Frisvoll.

– Det er eit demokratisk problem at valet til fylkestinget går under radaren, seier Frisvoll og er samd med professor Rørvik.