Meiner fleire næringar blir ramma

Fylkesordførarkandidat Anders Riise frå Høgre meiner den maritime næringa og turistnæringa blir ramma, når regjeringa gjennom revidert nasjonalbudsjett har sett Stad skipstunnel på vent.

Riise seier det er skuffande at nok eit samferdselsprosjekt på kysten blir stoppa. Han peiker og på at kommunane sør og nord for satsinga har lagt store planar etter tidlegare lovnader om skipstunnelen.