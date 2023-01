Meiner fengselsbetjentar fulgte instruksen

Advokaten til dei to fengselsbetjentane som er skulda for ikkje å ha gripe inn då ein innsett prøvde å ta sitt eige liv seier til VG at fengselsbetjentane fulgte nattevaktinnstruksen.

Sjølvmordforsøket skjedde i 22.45-tida. Då hadde nattevaktskiftet starta og det var berre to fengselsbetjentar på jobb.

LO-advokat Rune Linum seier instruksen inneber at betjentane ikkje kan gå inn på cella til ein innsett når det berre er to på jobb.