Meiner elbilar må betale det same

Fylkesordføraren i Møre og Romsdal, Jon Aasen, likar dårleg at elbilane skal betale maks 50 prosent av det bilar med fossilt drivstoff må betale på fylkeskommunale ferjesamband. I innstillinga frå Stortinget sin transportkomite skal fylkeskommunale og statlege ferjesamband ha den same ordninga for elbilar. – Eg skjønar at mange vel elbil, og det er mange fordelar med det. Men på ei ferje tek elbilen like mykje plass som ein vanleg bil. For fylkeskommunen betyr det auka kostnadar som ikkje blir kompensert, seier Aasen.