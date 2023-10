Meiner det hastar å bygge ei bru

Samarbeidsforumet for samferdsel i Møre og Romsdal og Trøndelag meiner det hastar med å bygge ei ny mellombels bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu. Jernbanebrua på elva kollapsa på grunn av uvêret Hans i haust.

Dei fryktar at godstransporten på Raumabanen og Dovrebanen kan forsvinne for godt om det ikkje skjer.

Fylkesordførarane i Møre og Romsdal og Trøndelag fryktar at godstransporten på Raumabanen og Dovrebanen kan forsvinne for godt om det ikkje skjer. Det går fram av ein uttale som er sendt til samferdselsdepartementet.

Line Hoem, fylkesordførar i Møre og Romsdal, seier situasjonen er kritisk. Ho meiner at det også må kome ei kompensasjonsordning for togselskapa slik at dei kan starte opp godstransporten så snart brua er på plass.