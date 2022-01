Meiner det er behov for ro

Stortingsrepresentant Helge Orten frå Høgre er fornøgd med svaret frå kommunalministeren på spørsmål om ikkje samanslåtte kommunar bør få ro til å byggje kommunen.

Orten har stilt eit skriftleg spørsmål i Stortinget.

Regjeringa har opna for at tvangssamanslåtte kommunar kan bli delt, men Orten fryktar at dette vil spreie seg til frivillige samanslåingar.

Han meiner kommunalministeren i svaret sitt anerkjenner at dette kan vere skadeleg for kommunar som er pressa å grunn av koronaen.

– Men det er merkeleg at dette er eit synspunkt som ikkje og skal gjelde for tvangssamanslåtte kommunar, ser Orten.