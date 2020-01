Meiner debatten har blitt styggare

Nils Kvernmo, direktør for eigarstyring i Helse Midt-Noreg, meiner at den offentlege debatten her i fylket har blitt styggare. Kvernmo fungerte som sjukehusdirektør i Helse Møre og Romsdal etter at Espen Remme måtte gå av i slutten av april, til ein ny sjef kom på plass i desember. 65-åringen har hatt mange utsette posisjonar, men meiner at debatten no går meir på person enn tidlegare.