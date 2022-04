Meiner Bunadsgeriljaen spreier feil

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, tok i dag eit oppgjer med det han meiner er spreiing av uriktige opplysningar om fødesituasjonen på Nordmøre

Opplysningar om at det er rekruttert sju nye gynekologar er feil, sa Bakke. Under styremøtet opplyste han at det i dag er to godkjende gynekologar ved fødeavdelinga i Kristiansund. Den eine av desse to er også avdelingsleiar ved avdelinga.

Han poengterer at arbeidet med gjenopning er høgt prioritert, men fødetilbodet må vere fagleg forsvarleg først.

– Spreiing av feil opplysningar legg eit sterkt press på dei som arbeider ved sjukehuset, sa Bakke.