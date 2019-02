Meiner bompengar for turistar kan løyse Geiranger-krisa

– Dei som brukar bygda om sommaren må vere med på å betale dette gildet. Ei avgift for å kome seg til og frå Geiranger vil derfor vere fornuftig. Det er like viktig for turistane som for dei fastbuande at trafikken er trygg, seier fylkespolitikar Bjarne Kvalsvik (Uavhengig valliste for Sunnmøre).

Fylkespolitikar Bjarne Kvalsvik. Foto: Arne Flatin / NRK

Geiranger tek imot hundretusenvis av turistar kvart år, men denne vinteren har vore svært hard for sunnmørsbygda.

Turistperla har vore isolert fleire gonger og i periodar mangla både straum, internett, mobilnett og til og med naudnett.

Enkelte har også frykta at Geiranger mistar sin eksklusive plass på UNESCO si verdsarvliste.

To store ras

Men endå meir skremmande er rasa som har gått, spesielt dei ved Grande. To gonger i januar gjekk det nesten fullstendig gale då Grandefonna gjekk.

Sander Mossberg Hjelle opplevde snøskredet 17. januar på nært hald. Du trenger javascript for å se video. Sander Mossberg Hjelle opplevde snøskredet 17. januar på nært hald.

Problemet er at det per no ikkje er sett av pengar til å gjere tiltak, som å bygge ein rassikringstunnel i det svært rasutsette området.

– Skal vi få til det må vi eventuelt utsetje andre prosjekt. Då er det mykje betre å regulere trafikken ved å krevje inn avgift frå dei som kjem for å oppleve bygda, meiner Bjarne Kvalsvik, og legg til at dei fastbuande bør sleppe å betale denne avgifta.

– Ei avsporing

Å ta pengar for å oppleve turistattraksjonar i Norge er ikkje noko nytt, men er svært omstridd, som på Nordkapp i Finnmark (biletet). Foto: Allan Klo / NRK

Forslaget til Kvalsvik, som han først kom med under eit møte i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i dag, møter blanda tilbakemeldingar.

Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) meiner det kan vere på sin plass at ein krev inn skatt for utgiftene det norske storsamfunnet har på infrastruktur på eit meir generelt grunnlag.

– Men i denne debatten er det ei avsporing. Først må det gjerast ein analyse og så må jo Stortinget behandle saka, seier Tryggestad.

Steinar Maråk og bussen han køyrde var berre få sekund frå å bli teken av eit snøskred i Geiranger 30. januar. Her ser du dramatikken filma frå avstand. Det er Hans Martin Homlong og Mari Lattik som filmar og snakkar. Du trenger javascript for å se video. Steinar Maråk og bussen han køyrde var berre få sekund frå å bli teken av eit snøskred i Geiranger 30. januar. Her ser du dramatikken filma frå avstand. Det er Hans Martin Homlong og Mari Lattik som filmar og snakkar.

– Staten sitt ansvar

Frank Sve – som både er Framstegspartiet sin gruppeleiar på fylkestinget, medlem i samferdselsutvalet og lokalpolitikar i Stranda – kallar på si side forslaget til Bjarne Kvalsvik ein «elendig idé».

Fylkes- og lokalpolitikar Frank Sve. Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi betalar nok i bil- og vegavgifter om vi ikkje skal loppe turistane for pengar til rassikring. Å sikre liv og helse er staten sitt ansvar, meiner Sve.

Frp-politikaren viser til at turistane legg igjen hundretusenvis av millionar kroner i reiselivet i Geiranger og Møre og Romsdal kvart år. Å finansiere ein rassikringstunnel ved Grande må skje på andre måtar.

– Vi må både be om ekstra rassikringsmidlar og sjå på korleis vi brukar dei midlane vi har i dag. Dette må storsamfunnet evne å løyse. Alle har sett kor alvorleg situasjonen har vore i Geiranger i år, seier Sve.

Ifølgje Destinasjon Geirangerfjord besøker mellom 800.000 og éin million personar Geiranger i høgsesongen. Foto: Sissel Brunstad / NRK