Meiner barnevernet gav forsvarlege tenester

I 2022 døydde eit spedbarn som barnevernet på i ei kommune på Sunnmøre følgde. I etterkant av dødsfallet sikta politiet foreldra for grov mishandling av spedbarnet. Seinare blei dette endra til drap eller medverknad til drap.

Sidan barnevernet hadde følgd opp barnet og familien, informerte politiet Statsforvaltaren om at dei starta opp etterforsking av foreldra.

Statsforvaltarens tilsynsrapport konkluderer no med at barnet og foreldra fekk forsvarlege tenester. Det skriv dei i ei pressemelding.

– Dokumenta i saka viste at det ikkje var stor risiko for at barnevernet hadde svikta barnet og foreldra. Men alvoret i saka og omsynet til tilliten til barnevernsteneste i den aktuelle kommunen, gjorde at vi likevel ville undersøke saka nærare. Derfor oppretta vi tilsyn, fortel statsforvaltar Else-May Botten.