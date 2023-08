Meiner at staten bør betale meir

Lars Haltbrekken (SV), meiner at staten må gi meir pengestøtte til kommune for å kunne flaum- og rassikre bygder og bygningar. Staten dekker 80 % av utgiftene til kommune, noko som er ikkje nok, fortel Haltbrekken.

Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, forklara at han er open for forslaga som no kjem inn.

– Staten har i dag det største ansvaret. Eg er opptatt av at vi no får lytte til forslaga. Både små og store kommune skal kunne vareta sikkerheita for sine innbyggjarar.