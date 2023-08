Meiner andre bør lære av Kristiansund

Forsking- og høgare utdanningsminister, Sandra Borch (Sp) er imponert over det nye campus-bygget i Kristiansund.

I dag fekk ho omvising i det som skal bli nye Campus Kristiansund. Ho meiner at det er eit bygg og eit samarbeid som andre bør lære av.

– Det er utruleg bra at dei har bygd bygget i norsk tre. Det ser stort ut utanfrå og er utruleg kult. Eg trur at samarbeidet mellom privat og offentleg er litt av nøkkelen til at ein har lykkast så bra. Andre bør sjå til Kristiansund og det ein har fått til her, seier Borch.