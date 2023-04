Meiner Ålvundbrua bør rustast opp

Formannskapet i Sunndal har vedtatt fleire innspel til utbetringar av riksveg 70 gjennom Nasjonal Transportplan i neste tiårsperiode, skriv Driva. Blant anna meiner dei at Ålvund bru ikkje er dimensjonert for storflaum. I tillegg ønsker dei utbetring av rasoverbygga oppover Sunndalen, at strekninga Furuneset - Ålvundfossen kjem i gang, samt prioritering av rundkøyringa ved Alti-senteret, som dei meiner er trafikkfarleg.