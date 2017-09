Medierosen til to sunnmøringer

Prisen ble delt ut under LINK-konferansen til NORME på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo tirsdag kveld.

Bare ros å få

Juryen understreker også at programmet er høyaktuelt i et flerkulturelt samfunn, for å gi innblikk i våre kristne røtter og hvordan salmene fortsatt lever i oss i dag. Menneskers livssyn er helt sentralt i dagens samfunn, og er det som dypest sett styrer våre holdninger og handlinger. Derfor vil slike programmer, som gir et varmt og nært møte både med enkeltmennesker og salmeskatten, kunne bidra til økt forståelse på tvers av livssyn, mener juryen.

Har utviklet programmet

Programleder Kjetil Lillesæter fra Ålesund og produsent Gudbjørn Bondhus fra Rovde i Vanylven har gjort en svært god jobb med å utvikle programmet, der Lillesæter sammen med ulike gjester lar oss få møte dybden og rikdommen i salmer og kristne sanger til alle tider.

– Salmeskatten er en viktig del av vår nasjons historie, og den er en viktig del av menneskers troshistorie. Dette er noe vi i Tro & Medier mener er viktig. Slike programmer har sin rettmessige plass på NRK også i fremtiden, i et radioformat som passer nåtidens lyttere, sier daglig leder i Tro & Medier Jarle Haugland, som mener Lillesæter og Bondhus fortjener denne rosen fra kristenfolket.

Viktig del av historien

Kjetil Lillesæter opplever at NRK satser på livssynsstoff.

Kjetil Lillesæter er glad for prisen han og Gudbjørn Bondhus fikk i konkurranse med andre livssynsprogram. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– Å speile Norges religiøse arv er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt som allmennkringkaster. To timer med salmer til alle tider hver søndag på radioen utgjør bare en liten del av NRKs livssynstilbud, sier han.

– Det var inspirerende å bli nominert, men vi ble overrasket over å få prisen i konkurranse med Petter Uteligger, «På flukt» og flere andre gode TV-programmer, sier Kjetil Lillesæter som sammen med Bondhus lager de fleste programmene på Tyholt i Trondheim.