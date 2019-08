Med pustebesvær i varetekt

Sunnmøre tingrett har forlenga varetektsfengslinga av ein 40-åring som er sikta for fleire tjuveri. Dette skjer trass i at mannen to gongar har fått opphovna ansikt og pustebesvær medan han sat i varetekt, og dette skuldast ein sjukdom mannen har. Retten legg til grunn at aktor må forvisse seg om at den varetektsfengsla får nødvendig tilsyn.