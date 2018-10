Med i FN-nettverket Smarte byer

Nye Ålesund, Sula og Giske blir den første byregionen i landet som blir tatt opp i FN-nettverket Smarte byer. En smartregion skal bruke ny teknologi for å gjøre livet bedre for innbyggerne og drifta av samfunnet mer produktivt. Som et ledd i dette arbeidet har Nye Ålesund etablert kontor ved kunnskapsparken i Ålesund for å kunne styrke samarbeidet med NTNU og næringsliv.