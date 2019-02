MDG med krisepakke for insektdød

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener det haster med å ta grep for å redde insektene i Norge, etter at forskere har advart mot katastrofal insektdød. Partiet fremmer derfor et forslag om en politisk krisepakke, som inkluderer 24 konkrete tiltak. – En trussel om massedød blant insekter er også en trussel mot alt annet liv på jorda. Det er derfor viktig at vi nå tar grep. Insektdød er et akutt problem som krever raske og nye svar, både for et sunnere jordbruk, bedre arealbruk og mer naturvern, sier MDGs Une Bastholm til NTB.