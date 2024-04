MDG krev pengar til nullutslepp

Staten må stille opp og hjelpe fylkeskommunane med nullutsleppskrava for ferjer og hurtigbåtar som blir vurdert innført i år og neste år.

Det seier Arild Hermstad som er partileiar i MDG.

Dei no har bedt samferdselministeren svare i Stortinget. Hermstad seier dei fryktar at det vil kunne gå ut over andre fylkeskommunale oppgåver om det ikkje følger pengar med eit slikt nytt krav.



NRK har vore i kontakt med departementet som svarar at statsråden vil svare i Stortinget før dei kommenterer saka i media