MDG går ut av koalisjonen i Ålesund

Miljøpartiet De Grønne melder at de går ut av koalisjonen i Ålesund. Partiet melder at de i kommunestyret i dag fremmet et forslag om å utsette saka om nytt parkeringsanlegg på Volsdalsneset, subsidiert å si nei til prosjektet.

Dette ble ikke gjort. Partiet mener derfor at dette går mot samarbeidsavtalen de hadde. MDG Ålesund velger derfor å trekke seg fra det videre samarbeidet og opplyser at de vil forholde seg til programmet de gikk til valg på resten av perioden.