MDG er glad for å vere ein joker

Arbeidarpartiet slit i enda ei måling. Ap går fram med 1,9 prosentpoeng, men ligg fortsatt under 30 prosent. No kan dei bli tvungne til å samarbeide med Miljøpartiet Dei Grøne for å komme i regjering. Stortingskandidat for MDG i Møre og Romsdal, Lage Nøst, er fornøgd med trenden i meiningsmålingane.