McDermott tilbake til KBK?

Sean McDermott har vore ein svært viktig sisteskanse for Kristiansund BK i Eliteserien dei to siste sesongane. Men i vinter melde han overgang til Dinamo Bucuresti i Romania. Etter berre to kampar for sin nye klubb er derimot McDermott ferdig i Romania. Og ifølgje Tidens Krav prøver KBK å hente han tilbake. – Sean vil alltid vere interessant for oss med bakgrunn i hans prestasjonar for KBK og hans status i klubben og blant supporterane, seier sportsleg leiar Kenneth André Leren til avisa.